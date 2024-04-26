Учёный откровенно рассказал, есть ли животные-мутанты в зоне Чернобыльской АЭС

В зоне отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС живёт достаточно много животных, но мутантов среди них нет. В этом заверил журналистов сотрудник Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии Павел Велигуров на брифинге, посвящённом годовщине катастрофы. Тем не менее охотиться в этих местах учёный не рекомендует: мясо этих животных по уровню загрязнения радиацией можно приравнять к твёрдым радиоактивным отходам. Да и просто трофей будет "фонить" так, что попросту угробит здоровье своего владельца.

"В зоне мы мутантов не встречали, поскольку те мутации, которые обычно происходят под воздействием радиационного излучения, настолько фатальны, что животное не то что родиться не может, оно может умереть в утробе матери", — приводит слова специалиста "Sputnik Беларусь".

Ранее на Life.ru биолог заявила, что Чернобыль можно полностью заселить людьми уже сейчас. Замеры, сделанные в зоне катастрофы, сегодня показывают, что уровень радиации там не выше какого-либо среднестатистического города.