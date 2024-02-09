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9 февраля, 19:20

Волки-мутанты из Чернобыля оказались носителями важнейшего гена для спасения человечества

Биолог Лав нашла у чернобыльских волков геном, который поможет бороться с раком

У волков, обитающих в Чернобыльской зоне отчуждения, есть геном, устойчивый к раку. Это может стать ключом для помощи людям, страдающим онкозаболеваниями, говорится в статье биолога-эволюциониста и экотоксиколога Кары Лав из лаборатории Шейна Кэмпбелл-Стейтона в Принстонском университете. Публикация размещена на сайте Общества интегративной и сравнительной биологии.

Как рассказала исследователь, она и её коллеги в 2014 году взяли кровь на анализ у волков, а также надели на них GPS-ошейники с дозиметрами радиации. С тех пор учёные могут в режиме реального времени смотреть, где находятся волки и насколько они подвержены радиации.

"Лав обнаружила, что у чернобыльских волков изменена иммунная система подобно больным раком, проходящим лучевую терапию... Она определила конкретные области генома волка, которые кажутся устойчивыми к повышенному риску рака", — говорится в статье.

У диких животных получилось адаптироваться и пережить высокие уровни радиации, которые поразили район в результате взрыва ядерного реактора на Чернобыльской электростанции в 1986 году. В результате люди покинули это место, а площадь размером более 1,5 тысячи квадратных километров оказалась изолирована. Спустя 38 лет после взрыва выяснилось, что не все животные пострадали, волки, например, приспособились к новой жизни.

Хищники каждый день подвергаются воздействию 11,28 миллибэра, что более чем в шесть раз превышает безопасную норму для людей. Оказалось, что иммунная система чернобыльских волков отличается от той, которая есть у обычных, и похожа на систему людей, больных онкологией и проходящих лучевую терапию. Эксперт определила области генома волка, устойчивые к повышенному риску онкологии, что может стать ключом к изучению влияния генных мутаций у людей на увеличение выживаемости при раке.

Немного Чернобыля в каждый советский дом: 5 бытовых предметов из СССР с радиацией
Немного Чернобыля в каждый советский дом: 5 бытовых предметов из СССР с радиацией

Ранее на Life.ru биолог заявила, что Чернобыль можно полностью заселить людьми уже сейчас. Замеры, сделанные в зоне катастрофы, сегодня показывают, что уровень радиации там не выше какого-либо среднестатистического города.

Обложка ©

Freepik / vladimircech

Анатолий Симоненко
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