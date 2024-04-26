С глазурью и посыпкой: Стало известно, сколько россиян едят куличи только ради верхушки

Неотъемлемой частью трапезы в Пасху является кулич — пасхальный хлеб цилиндрической формы, приготовленный из дрожжевого теста. В преддверии этого светлого праздника Life.ru выяснил, как много россиян пекут его сами и какие виды куличей у них считаются самыми любимыми.

Как показал опрос службы доставки "Кухня на районе", большинство россиян в этом году планируют отведать кулич — таких 91%. При этом 48% приобретут изделие в магазине, 31% респондентов воспользуются службой доставки, а 12% испекут его самостоятельно. Также 6% опрошенных не будут ставить пасхальный хлеб на праздничный стол, ещё 3% вообще не будут его покупать. Однако от предложения отведать этой выпечки они не откажутся.

Россияне предпочитают куличи с обилием глазури и посыпок, с изюмом, а также с цукатами. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Как оказалось, более половины россиян (68%) едят куличи ради глазированных верхушек с посыпкой, почти четверть (24%) — для бисквитной основы, ещё 8% — чтобы попробовать начинку. Опрос также показал, что респонденты отдают предпочтение пяти видам куличей. Так, на первом месте выпечка с обилием глазури и посыпок, затем следует с изюмом, а на третьем месте расположился пасхальный хлеб с цукатами. Кроме того, опрошенные любят куличи с нестандартными начинками, например шоколадом, чаем матча или карамелью. Замыкают пятёрку лидеров ПП-версии куличей — без глютена, без сахара и без лактозы.

Большинство россиян не привыкли обходиться одним куличом в праздник: 67% считают, что на столе их должно быть два-три. Одного пасхального символа достаточно для 16% респондентов, а для 17% чем больше, тем лучше. Кстати, свыше половины опрошенных (53%) планируют растягивать удовольствие от поедания пасхальной выпечки вплоть до недели, почти треть (29%) — съедают лишь один кусок по случаю праздника, а почти каждый пятый (18%) — целый кулич самостоятельно в течение дня.

Многие россияне планируют растягивать удовольствие от поедания кулича вплоть до недели Фото © Shutterstock / FOTODOM

В числе обязательных атрибутов праздника, по мнению россиян, также крашеные яйца (15%), творожная пасха (10%), изделия с цыплятами (8%) и ветки вербы (4%). Более того, 63% опрошенных вовсе не представляют праздник без всего перечисленного. Опрос также показал, что свыше трети респондентов (37%) имеют традицию обмениваться праздничными угощениями с родными и близкими. Ещё 22% такую привычку не имеют, а 41% опрошенных с удовольствием согласятся, если кто-то предложит им поддержать традицию.