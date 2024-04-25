Священник объяснил, чем нельзя украшать яйца на Пасху. И это даже не золото Священник Береговой: Скорлупу освящённых на Пасху яиц можно выбрасывать 25 апреля, 06:15 Скорлупу освящённых на Пасху яиц можно выбрасывать. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

5 мая православные христиане отметят важнейший праздник — Светлое Христово Воскресение, или Пасху. К этому дню верующие традиционно красят яйца. Life.ru выяснил, есть ли какие-то правила, которые регламентируют этот процесс, как Церковь смотрит на слишком дорогие украшения яиц, а также от каких аппликаций стоит и вовсе отказаться.

Откуда появилась традиция красить яйца на Пасху?

Собеседник Life.ru, священник Русской православной церкви Владислав Береговой, для начала рассказал об истоках традиции.

Она связана с преданием, согласно которому Мария Магдалина, проповедуя Евангелие по всему миру, встретилась с римским императором Тиберием. И на её слова о том, что Христос воскрес, Тиберий возразил, что человек не может воскреснуть, как это яйцо не может в эту минуту стать красным. Как понимаете, в эту минуту яйцо и стало красным. Поэтому с давних пор христиане красят яйца в красный цвет, символизирующий страдания Христа, кровь Христову и воскрешение, объяснил священник.

Позже помимо красного стали использовать другие цвета, а также в соответствии с народными представлениями о красоте начали украшать узорами и картинками, которые несут для населения этой территории какой-то глубокий сакральный смысл.

Можно ли украшать яйца золотом?

Береговой не видит ничего предосудительного в том, чтобы принести в дар Христу на Пасху что-то очень красивое, красочное, привлекающее взор, радующее всех. Церковь ничего не имеет даже против роскошных яиц в стиле Фаберже.

"Мы знаем, что пасхальное яйцо стало символом Фаберже. Каждый год в подарок императорской фамилии они делали на заказ совершенно удивительные пасхальные яйца. Если кто-то обладает такими средствами, что может у современных ювелиров заказать нечто подобное, то пожалуйста. Церковь ничего против не имеет", — рассказал священник.

Главное не забывать: тратить деньги на ненужную роскошь необязательно, нужно не забывать ещё и о бедных, нуждающихся, не забывать помогать тем, кто на стоимость этого украшения может жить несколько десятков лет, подчеркнул собеседник Life.ru.

Священник призывает приобщить к украшению яиц детей. И в этом случае можно давать место фантазии: разойдись плечо, размахнись рука! В этом нет ничего предосудительного.

Чем нельзя украшать яйца на Пасху?

Однако всё же есть украшения, которые лучше не использовать: термонаклейки с изображением храмов и икон. Это объясняется тем, что наклейки обычно срезаются, а разве может верующий разрезать икону или перерезать крест на храме?

"Ты будешь иконы разрезать? Потом кресты будешь в мусор выкидывать? Это всё непросто. Поэтому если увидите, что наклейки продаются с изображением священных символов, то их не покупайте. А купите наклейки с традиционными русскими узорами под хохлому или ещё какими-нибудь — это пожалуйста", — объяснил священник.

Он также напомнил, что скорлупа не является святыней, поэтому, после того как вы съели яйцо, можете спокойно её выкидывать.