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17 апреля, 12:11

Для россиян подсчитали "индекс кулича" в 2024 году

Доцент Морковкин: Средняя цена кулича на Пасху за год увеличилась на 13,5%

Больше всего в "индексе кулича" выросла стоимость куриных яиц. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Больше всего в "индексе кулича" выросла стоимость куриных яиц. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Средняя цена на пасхальные куличи в России за год возросла на 13,5%. Ситуация вызвана повышением потребительской стоимости ингредиентов, необходимых для изготовления праздничной выпечки, рассказал доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин в беседе с РИАМО.

Он предложил провести расчёт стоимости кулича, приготовленного по традиционному рецепту. В составе: 350 граммов муки, 170 миллилитров молока, два куриных яйца, 100 граммов сахарного песка, 70 граммов сливочного масла и 100 граммов сухофруктов, а также два яичных белка и ещё 100 граммов сахарного песка для глазури.

Основанный на статистике Росстата анализ динамики цен указанных выше ингредиентов показал, что больше всего выросла стоимость куриных яиц — на 45%. Сахар подорожал на 15,25%, сливочное масло — на 8,12%, а сухофрукты — на 5,46%. Меньше всего увеличились средние цены на пшеничную муку и молоко — 1,7 и 0,9% соответственно. Сопоставлялись данные Росстата на 10 апреля 2023 года и 8 апреля 2024-го.

Таким образом, общая стоимость пасхального кулича в 2024 году составила 213,5 рубля против цены 188 рублей в прошлом году. Разница в цене — 25,5 рубля, то есть подорожание составило 13,5%.

"Примечательно, что ни один ингредиент из потребительного набора для приготовления кулича не подешевел",  добавил в заключение Морковкин.

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Напомним, что в прошлом году был проведён аналогичный подсчёт. Тогда выяснилось, что выпечка кулича по классическому рецепту обошлась бы в 183,4 рубля против 168 в 2022 году. Таким образом, рост составил 9,17%. Отметим, что сравнение цен в 2023-м и 2022-м тоже показало, что подорожали все ингредиенты для кулича, кроме одного — самого дорогого в нынешнем расчёте, — куриных яиц, которые стали стоить на 1,5% дешевле.

Юрий Лысенко
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