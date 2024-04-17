Для россиян подсчитали "индекс кулича" в 2024 году

Средняя цена на пасхальные куличи в России за год возросла на 13,5%. Ситуация вызвана повышением потребительской стоимости ингредиентов, необходимых для изготовления праздничной выпечки, рассказал доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин в беседе с РИАМО.

Он предложил провести расчёт стоимости кулича, приготовленного по традиционному рецепту. В составе: 350 граммов муки, 170 миллилитров молока, два куриных яйца, 100 граммов сахарного песка, 70 граммов сливочного масла и 100 граммов сухофруктов, а также два яичных белка и ещё 100 граммов сахарного песка для глазури.

Основанный на статистике Росстата анализ динамики цен указанных выше ингредиентов показал, что больше всего выросла стоимость куриных яиц — на 45%. Сахар подорожал на 15,25%, сливочное масло — на 8,12%, а сухофрукты — на 5,46%. Меньше всего увеличились средние цены на пшеничную муку и молоко — 1,7 и 0,9% соответственно. Сопоставлялись данные Росстата на 10 апреля 2023 года и 8 апреля 2024-го.

Таким образом, общая стоимость пасхального кулича в 2024 году составила 213,5 рубля против цены 188 рублей в прошлом году. Разница в цене — 25,5 рубля, то есть подорожание составило 13,5%.

"Примечательно, что ни один ингредиент из потребительного набора для приготовления кулича не подешевел", — добавил в заключение Морковкин.