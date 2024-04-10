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10 апреля, 13:13

Россиянам рассказали, ждать ли повышения цен на продукты к Пасхе

Экономист Калугин: В начале мая изменения цен на продукты не ожидается

В ближайшие месяцы ситуация с ценами в продуктовых магазинах будет достаточно стабильной. Об этом рассказал финансовый аналитик Виталий Калугин.

"В связи с Пасхой изменения цен на продукты не ожидается. Производители продуктов знают о таких нюансах. Они создают складские запасы, чтобы избежать дефицита продукции", отметил эксперт в диалоге с РИА "ФедералПресс".

Калугин уверен, что повышение пенсий тоже никак не скажется на стоимости товаров. Это вызовет удивление, но даже в мае цены на продукты питания не вырастут, потому что инфляционные ожидания ниже, чем в тот же период прошлого года, утверждает аналитик.

С 1 апреля магазины пересмотрят цены: Как изменится стоимость основных товаров и услуг
С 1 апреля магазины пересмотрят цены: Как изменится стоимость основных товаров и услуг

Ранее были названы бюджетные продукты, которые нужно включить в список покупок на неделю. Чтобы получать необходимое количество витаминов и минералов для поддержания здоровья, нужно грамотно составлять продуктовую корзину.

Обложка ©

Unsplash / Fikri Rasyid

Каринэ Гевондян
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