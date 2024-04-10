Россиянам рассказали, ждать ли повышения цен на продукты к Пасхе

В ближайшие месяцы ситуация с ценами в продуктовых магазинах будет достаточно стабильной. Об этом рассказал финансовый аналитик Виталий Калугин.

"В связи с Пасхой изменения цен на продукты не ожидается. Производители продуктов знают о таких нюансах. Они создают складские запасы, чтобы избежать дефицита продукции", — отметил эксперт в диалоге с РИА "ФедералПресс".

Калугин уверен, что повышение пенсий тоже никак не скажется на стоимости товаров. Это вызовет удивление, но даже в мае цены на продукты питания не вырастут, потому что инфляционные ожидания ниже, чем в тот же период прошлого года, утверждает аналитик.