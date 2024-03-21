С 1 апреля магазины пересмотрят цены: Как изменится стоимость основных товаров и услуг Начинается тёплый сезон, с которым приходит оживление на многих рынках. Какие товары будут дешеветь, какие прибавят в цене? 20 марта, 21:31 С 1 апреля изменится стоимость основных товаров и услуг. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Предпосылок к резкому подорожанию каких-либо продуктов или товаров нет. Курс рубля по отношению к основным валютам достаточно стабилен. Коридор колебаний не превышает в последнее время 3–3,5%. Такое наблюдение сделал руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

Он отметил, что триггером роста цен на определённые виды импортного продовольствия может стать политическая обстановка в странах-партнёрах. Например, неспокойно в Эквадоре. Переориентация на другие страны для закупки бананов приведёт к их подорожанию на 15–25%.

— Уже заметно удорожание крепкого алкоголя, который с Нового года подорожал в среднем на 20%, и этот тренд, на мой взгляд, продолжится в течение года. Этот процесс связан с увеличением акцизов, — пояснил Николай Переславский.

Подорожает крепкий алкоголь. Фото © Life.ru / Владимир Суворов

При этом он обратил внимание, что началось и снижение цен сразу на несколько групп товаров. Например, китайские автомобили и мобильные телефоны подешевели в среднем на 15–30%. Эта тенденция продолжится.

— Весной традиционно дорожают сезонные овощи. Старый урожай на складах уже заканчивается, а новый пока не появился. Соответственно, картошка, капуста, морковь, свёкла и лук, помидоры и огурцы прибавят в цене примерно на 10–12%. Из-за таможенных трудностей продолжат дорожать бананы. Кофе прибавит в цене около 30–35% из-за того, что в Бразилии и Вьетнаме климатические явления "выбили" часть урожая. Также стоит ожидать подорожания чая — и также примерно на треть, — рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

По его оценкам, мясо курицы подешевеет примерно на 3%, а яйца — на 2–3 рубля. Также можно ожидать некоторого снижения цен на бытовую химию эконом-сегмента.

— Возможно небольшое повышение стоимости страхования для автомобилей и имущества из-за инфляции и увеличения затрат на запчасти. Если брать именно страхование авто (КАСКО, ОСАГО), то цена вырастет примерно на 10%. Также вероятно увеличение тарифов на медицинское страхование и страхование жизни в связи с ростом цен на медицинские услуги и растущим вниманием к здоровью, — рассказал руководитель отдела по работе с юридическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Роман Астафуров.

С другой стороны, по его мнению, стоимость страхования жилья может снизиться из-за уменьшения рисков стихийных бедствий с приходом тепла. Однако это зависит от политики конкретной страховой компании. Некоторые из них могут предложить специальные акции или скидки на определённые виды страхования.

— Что касается строительных материалов, то их стоимость, как и стоимость строительных работ профессиональных бригад, в этом сезоне повысится на 10–15%. Такая ситуация не является экстраординарной. Сезонное подорожание — обычные реалии строительной сферы, — рассказал директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Стоимость работ постоянно подрастает, а весной и летом ещё и увеличивается спрос. В результате подорожание становится заметным. В осенний период спрос спадает и стоимость работ начинает снижаться.

— В апреле мы ожидаем удорожания некоторых товарных категорий не менее чем на 5–10%. К примеру, изделий из ДСП. Поставщики уже заявляют о поднятии цен, на которое мы, как производители, просто вынуждены будем реагировать пропорционально. Ещё одной причиной будущего удорожания станет рост курса валюты, используемой в расчётах с иностранными поставщиками. Однако в преддверии дачного сезона я рекомендую покупателям отслеживать специальные условия на товары, которые могли бы пригодиться для обустройства интерьера загородных домов. Речь тут может идти как о готовых решениях, так и о комплексных предложениях для конкретных зон. Например, кухни, — рассказал генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

Авторы Нина Важдаева