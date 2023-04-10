В России подсчитали индекс пасхального кулича

В этом году россиянам придётся заплатить за пасхальный кулич на 5-11% больше, чем в прошлом ранее, в зависимости от рецепта. Как объяснил РИАМО, доцент департамента экономической теории Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин, чтобы приготовить блюдо по классическому рецепту нужно потратить на 9,17% больше – 168 рублей вместо 183,4 рубля.

Согласно подсчётам аналитиков, увеличились цены год к году на необходимые для выпечки сухофрукты (+19,5%), молоко (+12,2%), сливочное масло (+10%), муку (+2%). А вот куриные яйца стали дешевле (-1,5%).

К. э. н., доцент, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная считает, что приготовить пасхальный кулич дома будет на 11% дороже. В своих расчётах она применила один из наиболее популярных рецептов кулича среднего размера и рассчитала стоимость ингредиентов в разделе "Витрина статистических данных" на сайте Росстата. Безсмертная пояснила, что это даже без учёта цен на допингредиенты: разрыхлителя, ванилина, посыпок для украшения.

Своими подсчётами поделился и исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. П его оценке, цена на продукты для кулича по сравнению с прошлым годом выросли на 5,4%. В 2022 году стоимость 350 г муки составляла 18,5 рубля, в 2023 году – 17,4 рубля, стоимость 170 мл молока – 11,9 рубля вместо 12,7 рубля, 100 г сухофруктов – 34,5 рубля вместо 48,9 рубля. На приготовление пасхального кулича нужно 183,3 рубля, в 2022 году эта сумма была меньше – 173,9 рубля, объяснил Востриков.