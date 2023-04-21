Священник рассказал, как быть со скорлупой освящённых на Пасху яиц
Протоиерей Великанов: Скорлупу освящённых яиц нужно выкидывать по правилам
Обёртки от освящённых куличей или яиц с изображениями икон или текста Священного писания не следует выбрасывать, лучше сжигать. А вот скорлупу без каких-либо изображений можно спокойно отправлять в мусор, рассказал доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.
По его словам, изображения святых, икон или священного текста нельзя оставлять в мусорном баке наравне с бытовым мусором или туалетной бумагой. Он отметил, что утилизация святынь традиционно производится тремя способами: сжиганием, опусканием в водоём, закапыванием там, где не будет организована свалка или отхожее место. Особого ритуала не требуется, приглашать специалистов не нужно, сжигать можно самостоятельно.
"Просто скорлупу освящённых яиц можно просто выбросить в мусор, потому что освящается продукт питания, который съедается, а не то, в чём он хранится, например скорлупа. Иначе нельзя было бы выкидывать полиэтиленовые пакеты, в которых приносят еду на освящение в храм", — пояснил РИА "Новости" Великанов.
Ранее врач-терапевт Галина Лебедева рассказала, что сваренные вкрутую яйца можно безопасно хранить в холодильнике до десяти дней.
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