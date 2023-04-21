Священник рассказал, как быть со скорлупой освящённых на Пасху яиц

Обёртки от освящённых куличей или яиц с изображениями икон или текста Священного писания не следует выбрасывать, лучше сжигать. А вот скорлупу без каких-либо изображений можно спокойно отправлять в мусор, рассказал доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.

По его словам, изображения святых, икон или священного текста нельзя оставлять в мусорном баке наравне с бытовым мусором или туалетной бумагой. Он отметил, что утилизация святынь традиционно производится тремя способами: сжиганием, опусканием в водоём, закапыванием там, где не будет организована свалка или отхожее место. Особого ритуала не требуется, приглашать специалистов не нужно, сжигать можно самостоятельно.

"Просто скорлупу освящённых яиц можно просто выбросить в мусор, потому что освящается продукт питания, который съедается, а не то, в чём он хранится, например скорлупа. Иначе нельзя было бы выкидывать полиэтиленовые пакеты, в которых приносят еду на освящение в храм", — пояснил РИА "Новости" Великанов.