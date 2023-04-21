Предать огню или земле: Что делать с пасхальными куличами и яйцами после Светлой седмицы

Пасхальная неделя, или Светлая седмица, заканчивается уже в эту субботу, но нередко после празднования Пасхи в доме остаются недоеденные куличи и яйца. Священник РПЦ Андрей Постернак рассказал читателям Лайфа, как правильно утилизировать остатки праздничных угощений.

"По поводу утилизации куличей и яиц надо сказать, что, конечно, лучше до этого не доводить, а всё-таки вовремя съедать и куличи, и яйца, тогда этот вопрос вообще не будет вставать. Но если вдруг по каким-то причинам такая ситуация возникла, то нужно относиться к этой еде благоговейно, потому что всё-таки это пасхальная радость, пасхальные святыни", — сказал священник.

Если утилизация оставшихся угощений делается с благоговением, то греха в этом нет. Священник добавил, что скорлупу или сами куличи правильно будет закопать или сжечь. Но если такой возможности просто нет, то можно выбросить еду привычным способом.

"Самое главное — относиться к куличам и пасхе как к священной еде и не забывать, что это символы, которые связаны с нашей духовной жизнью. А наша духовная жизнь тесно связана с богослужением и правильным поведением. Всё-таки это внешние вещи, которые отражают нашу внутреннюю жизнь. Главное, чтобы в нашей внутренней жизни всё было благополучно", — заключил представитель РПЦ.