Названы регионы России с самыми дешёвыми пасхальными куличами

Стоимость культового пасхального угощения в России отличается от региона к региону. За последний год цена одного кулича увеличилась на 13%. Об этом в интервью РИАМО рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор, д. э. н. Галина Сорокина.

"В этом году православная Пасха приходится на 5 мая, и многие уже готовятся, закупая ингредиенты для кулича. Существует множество рецептов этого традиционного русского хлеба, в каждой семье из поколения в поколение передаются эти рецепты", — заявила она.

По словам эксперта, из ингредиентов кулича больше всего цены подскочили на изюм и яйца, меньше всего — на молоко и муку. Учитывая весовые коэффициенты, стоимость этого угощения повысилась на 13%.

"На основе цены на ингредиенты в одной распространённой торговой сети определим стоимость приготовления полукилограммового кулича в разных городах России", — говорит экономист.

Самые дешёвые пасхальные угощения будут печь в Санкт-Петербурге, где стоимость ингредиентов для кулича весом 0,5 кг составляет всего 109 рублей. На 2 рубля дороже они обойдутся во Владимире, а в Саранске, Петрозаводске и Оренбурге стоимость кулича достигает 117 и 118 рублей соответственно. Далее с такой же разницей в 1 рубль следуют города Мурманск и Калуга.

В Екатеринбурге, Краснодаре и Москве продукты для кулича можно купить за 121 рубль. В Кирове ингредиенты будут стоить 123 рубля, а в Ростове-на-Дону — ещё на рубль больше. Приготовить самое дорогое праздничное угощение можно будет, купив все компоненты за 126 и 127 рублей соответственно, в Ханты-Мансийске и Нижневартовске.

Сорокина добавила, что в эти расчёты не входят цены на газ и электричество, затрачиваемые при производстве хлеба, а также временные затраты человека.

Для тех, кто хочет сразу полакомиться куличом, не тратя на готовку силы и время, на полках будут предлагаться сразу готовые угощения. За 0,5 килограмма кулича производители в разных регионах просят от 214 до 1199 рублей.