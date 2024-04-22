Пасхальный набор в России подорожал на треть Forbes: Пасхальный набор в РФ за три года подорожал на 35% из-за сахара и яиц 22 апреля, 07:40 Продукты подорожали к Пасхе. Обложка © Freepik / chandlervid85

Угощения к Пасхе подорожали в России на 35%, что связано с ростом цен на сахар и яйца. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование компании Petrova Five Consulting.

Аналитики изучили изменение стоимости куличей, творожной массы и яиц. Если три года назад такой набор стоил 819,5 рубля, то в этом году он достиг отметки 1105,7 рубля. В частности, продукты для приготовления кулича увеличились в цене на 10%, творожных угощений — на 6%, а яйца стоят дороже на 50%.

Основной причиной роста стоимости стали яйца и сахар, последний теперь обойдётся на 15% дороже. Аналитики также пришли к выводу, что приготовление куличей дома выйдет дешевле, но вряд ли россияне откажутся от магазинных угощений, так как это экономит время и силы.

Ранее сообщалось, что ФАС напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на повышение цен. Ведомство также призывает пересмотреть стоимость продукции в случае снижения отпускных цен поставщиками. А при выявлении нарушений служба пригрозила принять меры антимонопольного реагирования.

Авторы Татьяна Миссуми