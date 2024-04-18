ФАС предостерегла бизнес от повышения цен на яйца перед Пасхой
ФАС напомнила о запрете необоснованного повышения цен на яйца перед Пасхой
Долгожданный праздник Пасха всегда был настолько желанным, что рост цен на продукты никогда не пугал жителей России. Однако в этом году ФАС напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на повышение цен.
"Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования", — предостерегла Федеральная антимонопольная служба в своём телеграм-канале.
ФАС также призывает пересмотреть стоимость продукции в случае снижения отпускных цен поставщиками. А при выявлении нарушений служба пригрозила принять меры антимонопольного реагирования. Соответствующие письма ведомство уже направило производителям этой продукции и торговым сетям.
В начале года президент РФ Владимир Путин объяснил, что спрос на яйца в стране начал резко расти, но правительство вовремя не сориентировалось, не открыв импорт. Уже 16 января стоимость продукции у отечественных производителей стала снижаться, а в магазинах появился импортный товар. 24 января цены на яйца I и II категорий упали на 0,2–0,4%. В конце февраля глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что тенденция к снижению цен на этот продукт наметилась благодаря заключению ценовых соглашений с производителями и продавцами куриных яиц.
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