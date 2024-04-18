ФАС предостерегла бизнес от повышения цен на яйца перед Пасхой

Долгожданный праздник Пасха всегда был настолько желанным, что рост цен на продукты никогда не пугал жителей России. Однако в этом году ФАС напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на повышение цен.

"Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования", — предостерегла Федеральная антимонопольная служба в своём телеграм-канале.