Глава ФАС Шаскольский заявил о тенденции к снижению цен на куриные яйца в России

Благодаря заключению ценовых соглашений с производителями и продавцами куриных яиц в России наметилась тенденция к снижению цен на продукт. Такое заявление сделал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на яйцо куриное. Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца, и сейчас наметилась тенденция к снижению цен", — сообщил глава ФАС.

По его словам, служба выявила случаи опережающего роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и рентабельности в опте. Глава ФАС отметил, что также было возбуждено десять дел о нарушении антимонопольного законодательства в десяти регионах России. Кроме того, работа с торговыми сетями по снижению наценок продолжается, с августа 2021 года они уменьшились на 16 процентных пунктов и составляют 6%, подчеркнул Шаскольский.

Глава ФАС добавил, что во второй половине 2023 года в связи с ростом цен была проведена работа с крупнейшими производителями куриного мяса. В результате компании приняли решение о снижении отпускных цен. Ритейлерам было предложено пропорционально снижать розничную стоимость. Служба регулярно контролирует это решение, и цены действительно снижаются, заключил глава ФАС.