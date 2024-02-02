Стала известна судьба попавших в Россию импортных яиц
"Известия": Импортные яйца не попали на прилавки российских магазинов
Завезённые в Россию яйца зарубежных производителей не попали на прилавки российских магазинов, а их основная часть была направлена на переработку. Информацию об этом корреспондентам газеты "Известия" подтвердили в крупнейшем в нашей стране межотраслевом объединении производителей и поставщиков продуктов питания Руспродсоюз и в ретейле.
"Импорт, безусловно, даёт дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно в основном направляется на переработку", — сообщил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
Собеседник издания подчеркнул, что, несмотря на принятые правительством меры, даже при нулевой пошлине цены на этот товар у зарубежных поставщиков с учётом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских. Он считает, что заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями стало причиной стабильности цен на рынке: это помогло сдержать рост стоимости продукции и сохранить доход.
Помимо того, эксперты считают, что цены вряд ли вернутся к прошлогодним показателям. Это связано с возросшими затратами на производство.
Ранее Лайф писал о том, что в Росстате отчитались о росте производства куриных яиц в России. По данным ведомства, производство этого товара в нашей стране в 2023 году по сравнению с январём – декабрём 2022-го выросло на 1,8% и составило 38,056 миллиарда штук.
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