Стала известна судьба попавших в Россию импортных яиц

Завезённые в Россию яйца зарубежных производителей не попали на прилавки российских магазинов, а их основная часть была направлена на переработку. Информацию об этом корреспондентам газеты "Известия" подтвердили в крупнейшем в нашей стране межотраслевом объединении производителей и поставщиков продуктов питания Руспродсоюз и в ретейле.

"Импорт, безусловно, даёт дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно в основном направляется на переработку", — сообщил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Собеседник издания подчеркнул, что, несмотря на принятые правительством меры, даже при нулевой пошлине цены на этот товар у зарубежных поставщиков с учётом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских. Он считает, что заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями стало причиной стабильности цен на рынке: это помогло сдержать рост стоимости продукции и сохранить доход.

Помимо того, эксперты считают, что цены вряд ли вернутся к прошлогодним показателям. Это связано с возросшими затратами на производство.