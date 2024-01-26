В Росстате отчитались о росте производства яиц в России

Производство куриных яиц в России в 2023 году по сравнению с январём – декабрём 2022-го выросло на 1,8% и составило 38,056 миллиарда штук. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Также в прошлом году по сравнению с 2022-м выросло производство скота и птицы на убой, оно увеличилось на 3,1%, (до 13,29 миллиона тонн). В это число входят крупный рогатый скот, производство которого выросло до 1,11 миллиона тонн (плюс 6,9% год к году), свиньи — до 5,589 миллиона тонн (плюс 6,5%), птицы — до 6,526 миллиона тонн (минус 0,1%).

Аналитики также отметили, что поголовье крупного рогатого скота на конец 2023 года в российских хозяйствах сократилось на 2%, до 7,774 миллиона голов, включая 3,126 миллиона коров (минус 2,8%). Поголовье птицы уменьшилось на 0,9%, до 464,928 миллиона, овец и коз — на 5,2%, до 2,973 миллиона. При этом численность свиней за 2023 год выросла на 3% и составила на конец декабря 26,378 миллиона.