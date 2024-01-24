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В России снова упали цены на яйца

В Минсельхозе отчитались о снижении цен на яйца I и II категорий на 0,2–0,4%

24 января, 17:18
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

В России продолжается снижение стоимости куриных яиц у компаний-производителей. Так, за неделю цена упала ещё на 0,2–0,4% в зависимости от категории продукции. Об этом журналистам рассказали в Минсельхозе РФ.

"Стоимость куриных яиц падает четвёртую неделю подряд. За прошлую неделю, по состоянию на 24 января, она сократилась на 0,2% и 0,4% за первую и вторую категории и составила 89,66 и 78,21 рубля соответственно. Такая динамика отражается и на потребительских ценах", — отмечается в заявлении.

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Ранее российский президент Владимир Путин объяснил, что спрос на яйца в стране начал резко расти, но правительство вовремя не сориентировалось, не открыв импорт. Таким образом, цены на продукт увеличились, хотя производство не сокращалось. Но уже 16 января стоимость куриных яиц у отечественных производителей стала снижаться, а в магазинах появился импортный товар.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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