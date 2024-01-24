В России снова упали цены на яйца

В Минсельхозе отчитались о снижении цен на яйца I и II категорий на 0,2–0,4%

В России продолжается снижение стоимости куриных яиц у компаний-производителей. Так, за неделю цена упала ещё на 0,2–0,4% в зависимости от категории продукции. Об этом журналистам рассказали в Минсельхозе РФ.

"Стоимость куриных яиц падает четвёртую неделю подряд. За прошлую неделю, по состоянию на 24 января, она сократилась на 0,2% и 0,4% за первую и вторую категории и составила 89,66 и 78,21 рубля соответственно. Такая динамика отражается и на потребительских ценах", — отмечается в заявлении.