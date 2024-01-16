Импорт помог: Цены на яйца в России начали стабилизироваться
АКОРТ: Цены на яйца у производителей в РФ постепенно стабилизируются
В России цены на куриные яйца у отечественных производителей постепенно стабилизируются, также в магазинах начинает появляться импортный товар. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По его словам, объёмы поставок яиц из-за рубежа в настоящее время небольшие, но это поправимо.
"Объёмы пока небольшие, но сам факт позволяет говорить о том, что появился дополнительный механизм увеличения объёмов предложения куриного яйца. Также можно говорить о постепенной стабилизации ценовых предложений от производителей", — приводит РИА "Новости" слова Караваева.
Он также добавил, что АКОРТ рассчитывает на готовность производителей к дальнейшему обсуждению долгосрочных контрактов, которые смогут нивелировать сезонную волатильность цен на яйца. К слову, переговоры на эту тему уже ведутся.
Ранее сообщалось, что с начала 2024 года Белоруссия поставила в Россию 11,7 миллиона яиц. Кроме того, Турция тоже прислала первую в этом году партию продукта. Речь идёт о 19,36 тонны — 316,8 тысячи штук. Также в конце декабря Россельхознадзор сообщил, что Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц.
ТАСС / Эрик Романенко