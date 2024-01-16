Импорт помог: Цены на яйца в России начали стабилизироваться

В России цены на куриные яйца у отечественных производителей постепенно стабилизируются, также в магазинах начинает появляться импортный товар. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По его словам, объёмы поставок яиц из-за рубежа в настоящее время небольшие, но это поправимо.

"Объёмы пока небольшие, но сам факт позволяет говорить о том, что появился дополнительный механизм увеличения объёмов предложения куриного яйца. Также можно говорить о постепенной стабилизации ценовых предложений от производителей", — приводит РИА "Новости" слова Караваева.