Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве около 317 тысяч штук
Первая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тысячи штук прибыла в Россию
Первая партия турецких яиц прибыла в Россию, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Речь идёт о 19,36 тонны — 316,8 тысячи штук.
"3 января через пункт пропуска Яраг-Казмаляр ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, на фоне подорожания яиц в России правительство решило импортировать их из Турции, поставки открыли в конце декабря. Кроме того, кабмин обнулил импортные пошлины на данную продукцию в целях стабилизации цен.
Shutterstock