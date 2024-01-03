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3 января, 10:22

Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве около 317 тысяч штук

Первая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тысячи штук прибыла в Россию

Первая партия турецких яиц прибыла в Россию, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Речь идёт о 19,36 тонны — 316,8 тысячи штук.

"3 января через пункт пропуска Яраг-Казмаляр ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", — говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, на фоне подорожания яиц в России правительство решило импортировать их из Турции, поставки открыли в конце декабря. Кроме того, кабмин обнулил импортные пошлины на данную продукцию в целях стабилизации цен.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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