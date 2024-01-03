Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве около 317 тысяч штук

Первая партия турецких яиц прибыла в Россию, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Речь идёт о 19,36 тонны — 316,8 тысячи штук.

"3 января через пункт пропуска Яраг-Казмаляр ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", — говорится в опубликованном сообщении.