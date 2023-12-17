Патрушев рассказал, когда начнутся поставки яиц из Турции

Поступления турецких яиц без импортной пошлины в Россию начнутся в течение двух-трёх недель, что сделает возможной корректировку цен на этот продукт, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах съезда "Единой России".

"В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены", — рассказал он, отметив, что яйца — продукт сезонный, поэтому в зимний период цена на него "всегда возрастает".