Патрушев рассказал, когда начнутся поставки яиц из Турции
Патрушев: В РФ через 2–3 недели начнут беспошлинно поступать яйца из Турции
Поступления турецких яиц без импортной пошлины в Россию начнутся в течение двух-трёх недель, что сделает возможной корректировку цен на этот продукт, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах съезда "Единой России".
"В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены", — рассказал он, отметив, что яйца — продукт сезонный, поэтому в зимний период цена на него "всегда возрастает".
По его словам, сейчас с куриными яйцами на рынке складывается очевидная и некомфортная для России тенденция и цены продолжают неторопливый рост. Однако дальше на ситуацию должен повлиять сезонный фактор, спровоцировав падение стоимости яиц после Нового года, считает министр.
Напомним, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал, что проблема будет решена. По его словам, причиной повышения цен стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. Ранее российский кабмин поддержал обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти намерены снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке. В Минсельхозе отметили, что работают над стабилизацией цен на куриное яйцо. А 15 декабря Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух из Кировской области.
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