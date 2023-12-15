Белоруссия может поставить в Россию лишние яйца

Белоруссия рассматривает возможность поставки в Россию излишков рынка по яйцам и курице. Об этом сообщил глава Министерства сельского хозяйства республики Сергей Бартош.

"Мы вообще не планируем какие-то объёмы поставлять, но те излишки, которые у нас будут присутствовать на внутреннем рынке, мы, конечно же, нашей братской России поможем и поставим", — сообщил журналистам Бартош.