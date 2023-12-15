Белоруссия может поставить в Россию лишние яйца
Минсельхоз Белоруссии: Излишки рынка по яйцам могут направить в РФ
Белоруссия рассматривает возможность поставки в Россию излишков рынка по яйцам и курице. Об этом сообщил глава Министерства сельского хозяйства республики Сергей Бартош.
"Мы вообще не планируем какие-то объёмы поставлять, но те излишки, которые у нас будут присутствовать на внутреннем рынке, мы, конечно же, нашей братской России поможем и поставим", — сообщил журналистам Бартош.
По его словам, в Белоруссии недостатка в яйцах и курице не наблюдается. Глава министерства добавил, что в республике производят на 20–25% больше такой продукции, чем потребляют.
Напомним, ранее в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал, что проблема будет решена. По его словам, причиной повышения цен стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. Ранее российский кабмин поддержал обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти намерены снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке. В Минсельхозе отметили, что работают над стабилизацией цен на куриное яйцо: увеличиваются объёмы собственного производства, также чиновники переводят производителей и торговые сети на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объёмы и стабильные цены.