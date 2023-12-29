В Россию начали поставлять турецкие яйца
Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий
Россельхознадзор открыл поставки в РФ инкубационного яйца с шести турецких предприятий.
"Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях", — говорится в ведомстве.
Напомним, что на фоне подорожания яиц Правительство РФ решило ввозить эту продукцию из Турции. Также в ходе прямой линии президент Владимир Путин принёс россиянам извинения за рост цен на яйца и пообещал, что проблема будет решена. По его словам, причиной повышения цен стало то, что спрос увеличился, а производство — нет.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов