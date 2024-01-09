Поставки белорусских яиц в Россию выросли вдвое за год

Поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию в начале 2024 года выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого — до 11,7 млн штук. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

"За период с 1 по 9 января 2024 года поставлено 11,7 миллиона штук куриных пищевых яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение почти вдвое — с 1 по 9 января 2023 года было ввезено 6,3 миллиона штук куриных пищевых яиц", — приводит сообщение ведомства ТАСС.