Поставки белорусских яиц в Россию выросли вдвое за год
Россельхознадзор: С начала года Белоруссия поставила в Россию 11,7 млн яиц
Поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию в начале 2024 года выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого — до 11,7 млн штук. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
"За период с 1 по 9 января 2024 года поставлено 11,7 миллиона штук куриных пищевых яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение почти вдвое — с 1 по 9 января 2023 года было ввезено 6,3 миллиона штук куриных пищевых яиц", — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Там также отметили, что Белоруссия является стабильным поставщиком яиц в Россию. По данным автоматизированной системы "Аргус", за последние четыре года на рынок РФ поступало в среднем свыше 630 млн яиц ежегодно. А в прошлом году Белоруссия ввезла в Россию более 510,8 млн единиц продукта.
Белоруссия не единственный поставщик яиц в РФ. Например, Турция уже прислала первую в этом году партию продукта. Речь идёт о 19,36 тонны — 316,8 тысячи штук. Кроме того, в конце декабря Россельхознадзор сообщил, что Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц.
Ранее во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин пообещал, что проблема с ростом цен на яйца в стране будет решена. По его словам, причиной их подорожания стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. Кабмин поддержал обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти решили снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке. В Минсельхозе отметили, что работают над стабилизацией цен на куриное яйцо: увеличиваются объёмы собственного производства, также чиновники переводят производителей и торговые сети на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объёмы и стабильные цены.
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