Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц

Россельхознадзор сообщил, что Азербайджан ввёз ещё 306 тысяч яиц в Россию

Россельхознадзор отчитался о том, что в Россию поступила третья партия столовых яиц из Азербайджана, в которой насчитывается 306 тысяч штук. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.