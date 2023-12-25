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Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц

Россельхознадзор сообщил, что Азербайджан ввёз ещё 306 тысяч яиц в Россию

25 декабря, 17:24
Азербайджан поставил 306 тысяч яиц. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

Азербайджан поставил 306 тысяч яиц. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

Россельхознадзор отчитался о том, что в Россию поступила третья партия столовых яиц из Азербайджана, в которой насчитывается 306 тысяч штук. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"24 декабря через пункт пропуска Яраг-Казмаляр ввезена третья партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", отмечается в тексте.

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Напомним, первая партия пищевых куриных яиц из Азербайджана поступила в Россию 19 декабря. Она насчитывала 612 тысяч штук. Вторая пришла 21 декабря в количестве 306 тысяч штук. Наращивание импорта стало реакцией на увеличение цен на яйца. Как пояснили в Минсельхозе, производство просто не успевало за растущим спросом, что и сказалось на стоимости. К делу также подключилась ФАС, которая привлечёт к ответственности компании, поднявшие цены в два раза. Поставка яиц из-за рубежа должна помочь стабилизировать ситуацию сразу после Нового года. Тем более что на 2024 год власти приняли решение обнулить ввозные пошлины на яйца и куриное мясо.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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