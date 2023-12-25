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Минсельхоз рассказал, когда яйца в России подешевеют

Патрушев назвал увеличение спроса причиной роста цен на курицу и яйца в РФ

25 декабря, 12:33
Цены на яйца снизятся после Нового года. Фото © Freepik

Цены на яйца снизятся после Нового года. Фото © Freepik

В России стоимость куриного мяса и яиц возросла, потому что на них увеличился спрос, поэтому необходимо нарастить объёмы производства данных товаров. Об этом kp.ru рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Даже несмотря на увеличение производства, догнать возросшие потребности мы сможем только в следующем году. Но мы это обязательно сделаем. Со всеми основными предприятиями уже проработаны планы увеличения производства и мяса кур, и яиц", — пояснил он.

По его словам, импорт продукции из дружественных стран станет лишь временной мерой, пока на российском рынке не стабилизируется ситуация с ценами. Патрушев отметил, что мясо птицы уже снижается в стоимости, а проблема с яйцами закроется уже после Нового года.

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"Постоянно что-нибудь выстреливает": Глава ЦБ объяснила, почему взлетели цены на куриные яйца

Напомним, президент РФ Владимир Путин пообещал решить проблему с ростом цен на яйца в России. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. 15 декабря ФАС возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области. Также будут обнулены ввозные пошлины на импорт яиц и куриного мяса в РФ с 1 января 2024 года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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