Минсельхоз рассказал, когда яйца в России подешевеют Патрушев назвал увеличение спроса причиной роста цен на курицу и яйца в РФ 25 декабря, 12:33 Цены на яйца снизятся после Нового года. Фото © Freepik

В России стоимость куриного мяса и яиц возросла, потому что на них увеличился спрос, поэтому необходимо нарастить объёмы производства данных товаров. Об этом kp.ru рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Даже несмотря на увеличение производства, догнать возросшие потребности мы сможем только в следующем году. Но мы это обязательно сделаем. Со всеми основными предприятиями уже проработаны планы увеличения производства и мяса кур, и яиц", — пояснил он.

По его словам, импорт продукции из дружественных стран станет лишь временной мерой, пока на российском рынке не стабилизируется ситуация с ценами. Патрушев отметил, что мясо птицы уже снижается в стоимости, а проблема с яйцами закроется уже после Нового года.

Авторы Татьяна Миссуми