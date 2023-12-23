В России отменили пошлины на ввоз куриного мяса

Правительство России отменило таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тысяч тонн. Постановление, нацеленное на поддержание стабильных цен на данную продукцию, будет действовать в течение всего 2024 года.

"С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тысяч тонн. Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Также в постановлении утверждаются правила выдачи импортёрам документов, которые необходимы для беспошлинного ввоза продукции. Выдавать их будет Минсельхоз. Кроме того, ведомство будет публиковать на своём сайте информацию об остатке объёмов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.

Данные меры приняты в рамках реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о предоставлении тарифных льгот на ввоз в РФ замороженного мяса домашних кур. Оно было принято 12 декабря.