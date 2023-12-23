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23 декабря, 09:23

В России отменили пошлины на ввоз куриного мяса

Правительство отменило пошлины на ввоз замороженного куриного мяса на 2024 год

Правительство России отменило таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тысяч тонн. Постановление, нацеленное на поддержание стабильных цен на данную продукцию, будет действовать в течение всего 2024 года.

"С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тысяч тонн. Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Также в постановлении утверждаются правила выдачи импортёрам документов, которые необходимы для беспошлинного ввоза продукции. Выдавать их будет Минсельхоз. Кроме того, ведомство будет публиковать на своём сайте информацию об остатке объёмов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.

Данные меры приняты в рамках реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о предоставлении тарифных льгот на ввоз в РФ замороженного мяса домашних кур. Оно было принято 12 декабря.

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А ранее Совет ЕЭК разрешил России обнулить пошлины на импорт яиц с 1 января 2024 года. Цель этих мер — выровнять цены на данную продукцию на российском рынке. Срок действия льготы — с 1 января по 30 июня 2024 года, она коснётся только поставок в количестве до 1,2 миллиарда штук.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Никита Никонов
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