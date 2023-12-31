Россиянам объяснили, как они собственноручно спровоцировали подорожание яиц

По прошествии новогодних праздников возросшие цены на куриные яйца пойдут на спад. Такой прогноз озвучил экономист Денис Ракша. На это есть как минимум две причины, уверен он.

Во-первых, напомнил эксперт, в преддверии застолий россияне бросились скупать продукт, создав на него повышенный спрос. Возникший дефицит яиц и привёл к росту их стоимости. Но, как только праздники пройдут, ситуация стабилизируется. Во-вторых, скоро на полках магазинов появятся яйца из Турции и Азербайджана, что тоже позитивно скажется на ценниках. А вот с курятиной подобной тенденции не предвидится, считает экономист.

"Во многом это происходит из-за курса рубля, потому что есть импортные компоненты при производстве куриного мяса, а во-вторых, изменилась сама структура спроса на это мясо. Есть такое мнение, что те, кто раньше не мог себе позволить есть куриное мясо, стали его покупать", — рассказал Ракша в эфире радио "Комсомольская правда".