"Вовремя не сориентировались": Путин объяснил рост цен на яйца в России

Спрос на яйца в России начал резко расти, но правительство вовремя не сориентировалось, не открыв импорт. Таким образом, цены на продукт начали увеличиваться, несмотря на то что производство не сокращалось. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

"По яйцу вот видите, у нас что произошло. Вовремя просто не сориентировались. Просто объём-то производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось. В связи с реальными располагаемыми доходами населения — немножко, но всё-таки доходы у людей выросли. Начали больше приобретать: яйцо, мясо курицы. И вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум! И цены полетели", — сказал он на встрече с дальневосточными предпринимателями, которую провёл во время визита в Хабаровск.