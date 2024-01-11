"Вовремя не сориентировались": Путин объяснил рост цен на яйца в России
Путин: В ситуации с ценами на яйца власти не успели вовремя сориентироваться
Спрос на яйца в России начал резко расти, но правительство вовремя не сориентировалось, не открыв импорт. Таким образом, цены на продукт начали увеличиваться, несмотря на то что производство не сокращалось. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
"По яйцу вот видите, у нас что произошло. Вовремя просто не сориентировались. Просто объём-то производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось. В связи с реальными располагаемыми доходами населения — немножко, но всё-таки доходы у людей выросли. Начали больше приобретать: яйцо, мясо курицы. И вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум! И цены полетели", — сказал он на встрече с дальневосточными предпринимателями, которую провёл во время визита в Хабаровск.
Ранее глава государства уже высказывался о повышении цен на яйца. Во время прямой линии, которая проходила в декабре, Путин объяснил, что спрос на продукт увеличился, а производство — нет. Позже в рамках мер, направленных на решение проблемы, Кабмин РФ обнулил пошлины на импорт яиц. Вслед за этим яйца в Россию начала поставлять Турция. Первая партия в количестве около 317 тысяч штук прибыла в страну в начале января. Однако, несмотря на всё это, в Росптицесоюзе призвали не ждать снижения цен на яйца.
Unsplash