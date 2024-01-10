Россиян призвали не ждать снижения цен на яйца
Глава Росптицесоюза Бобылёва назвала адекватной цену в 110–125 рублей за яйца
Поставки куриных яиц из-за рубежа не повлияют на снижение их стоимости. Об этом заявила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылёва.
"Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110–125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта. Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объёмах никакой роли в ценообразовании не сыграют", — указала Бобылёва в беседе с "Парламентской газетой".
По её мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации может стать только ограничение торговой наценки на социально значимые товары. Бобылёва дополнила, что закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент не меньше, чем на продукцию отечественных производителей.
Ранее Лайф писал, что во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин пообещал, что проблема с ростом цен на яйца в стране будет решена. По его словам, причиной их подорожания стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. Кабмин поддержал обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти решили снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке. В Минсельхозе отметили, что работают над стабилизацией цен на куриное яйцо. На фоне подорожания этого продукта правительство решило импортировать их из Турции, поставки открыли в конце декабря.
ТАСС / RBC / Андрей Любимов