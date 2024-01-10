Россиян призвали не ждать снижения цен на яйца

Поставки куриных яиц из-за рубежа не повлияют на снижение их стоимости. Об этом заявила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылёва.

"Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110–125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта. Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объёмах никакой роли в ценообразовании не сыграют", — указала Бобылёва в беседе с "Парламентской газетой".