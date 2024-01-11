В Росптицехозе назвали главную причину роста цен на яйца

Россия по-прежнему стабильно производит куриные яйца, не допуская перебоев поставок в торговые точки. Недавний скачок цен на этот товар обусловлен вовсе не ростом закупочной стоимости, а действиями торговых организаций. Об этом рассказала генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылёва.

"Если торговые организации и на сегодняшний день сохраняют на этот социально значимый продукт наценку в 30–35%, то на прилавках цена не будет ниже 120–125 рублей", — объяснила руководитель Росптицесоюза в беседе с радио "Комсомольская правда".

При этом, по её словам, производители не устанавливают таких цен, поэтому к расследованию необоснованной стоимости для потребителей стоит подключиться Министерству торговли. Бобылёва добавила, что, насколько ей известно, на большинстве предприятий не устанавливают даже цену 90 рублей, а в целом значения не превышают 90–95 рублей. Она считает, что цены на продукты с высокой социальной значимостью должны контролироваться строже, а торговая наценка на них не должна выходить за пределы 5%.