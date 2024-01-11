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11 января, 18:44

В Росптицехозе назвали главную причину роста цен на яйца

Глава Росптицехоза Бобылёва: Цены на яйца должны контролироваться строже

Россия по-прежнему стабильно производит куриные яйца, не допуская перебоев поставок в торговые точки. Недавний скачок цен на этот товар обусловлен вовсе не ростом закупочной стоимости, а действиями торговых организаций. Об этом рассказала генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылёва.

"Если торговые организации и на сегодняшний день сохраняют на этот социально значимый продукт наценку в 30–35%, то на прилавках цена не будет ниже 120–125 рублей", объяснила руководитель Росптицесоюза в беседе с радио "Комсомольская правда".

При этом, по её словам, производители не устанавливают таких цен, поэтому к расследованию необоснованной стоимости для потребителей стоит подключиться Министерству торговли. Бобылёва добавила, что, насколько ей известно, на большинстве предприятий не устанавливают даже цену 90 рублей, а в целом значения не превышают 90–95 рублей. Она считает, что цены на продукты с высокой социальной значимостью должны контролироваться строже, а торговая наценка на них не должна выходить за пределы 5%.

Россиян призвали не ждать снижения цен на яйца
Россиян призвали не ждать снижения цен на яйца

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что спрос на яйца в России начал резко расти, но правительство вовремя не сориентировалось, не открыв импорт. Таким образом, цены на продукт начали увеличиваться, несмотря на то что производство не сокращалось.

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Юрий Лысенко
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