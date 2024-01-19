Цены на сыр в России за год почти не выросли, рассказали в Минсельхозе

Отпускные цены на сыр в России практически не выросли, рассказали "Газете.ru" в пресс-службе Минсельхоза накануне Всемирного дня любителей сыра. Так, по данным на середину января 2024 года, речь идёт о скромном росте в 0,2%.

"В то же время потребительские цены за аналогичный период, по информации Росстата, выросли на 2,8%, что значительно ниже темпов инфляции. Минимальной динамике цен на молочные продукты, в частности сыры, способствовала стоимость сырья — за год сырое молоко у производителей подешевело на 1,2%", — указали в ведомстве.

В то же время отечественная сыродельная промышленность показывает рост: за 11 месяцев 2023 года в нашей стране выпустили 717,8 тысячи тонн продукции — на 15,8% больше, чем за тот же период 2022 года. Что касается привозного сыра, то ключевым импортёром является Белоруссия. В целом в министерстве ожидают стабильную ситуацию на рынке в 2024 году и исключают риск дефицита.