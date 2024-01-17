Минсельхоз прогнозирует дальнейшее падение цен на яйца в России
Минсельхоз РФ отметил снижение цен на куриные яйца за минувшую неделю на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно. Ведомство прогнозирует дальнейшее падение стоимости продукции.
"Цены производителей на куриные яйца снижаются третью неделю подряд. Так, по состоянию на 17 января за минувшую неделю они сократились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно. Как и ожидалось, динамика стоимости яйца в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно материалам Росстата, стоимость куриных яиц в стране с 10 по 15 января 2024 года снизилась на 0,2%. При этом в ряде магазинов в продаже заметили яйца за 75 рублей.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что спрос на яйца в России начал резко расти, но правительство вовремя не сориентировалось, не открыв импорт. Таким образом, цены на продукт начали увеличиваться, несмотря на то что производство не сокращалось. А 16 января стало известно, что цены на яйца у отечественных производителей стали постепенно стабилизироваться, также в магазинах начинает появляться импортный товар.
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