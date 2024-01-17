Минсельхоз прогнозирует дальнейшее падение цен на яйца в России

"Цены производителей на куриные яйца снижаются третью неделю подряд. Так, по состоянию на 17 января за минувшую неделю они сократились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно. Как и ожидалось, динамика стоимости яйца в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе", — рассказали в пресс-службе ведомства.