Цены на яйца в России упали до 75 рублей
Цены на яйца в российских магазинах упали ниже 100 рублей
В России стали падать цены на куриные яйца, в настоящее время во многих магазинах можно найти товары стоимостью ниже 100 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
В частности, в "Азбуке вкуса" яйца категории С2 продаются за 107 рублей в рознице и 75 рублей при заказе онлайн. В "Магните" продукт категории С2 и С1 можно приобрести по 86 и 90 рублей соответственно, а в "Пятёрочке" они доступны к покупке по цене 75 рублей.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что спрос на яйца в России начал резко расти, но правительство вовремя не сориентировалось, не открыв импорт. Таким образом, цены на продукт начали увеличиваться, несмотря на то что производство не сокращалось. А 16 января стало известно, что цены на яйца у отечественных производителей стали постепенно стабилизироваться, также в магазинах начинает появляться импортный товар.
ТАСС / Эрик Романенко