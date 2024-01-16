Цены на яйца в России упали до 75 рублей

В России стали падать цены на куриные яйца, в настоящее время во многих магазинах можно найти товары стоимостью ниже 100 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".

В частности, в "Азбуке вкуса" яйца категории С2 продаются за 107 рублей в рознице и 75 рублей при заказе онлайн. В "Магните" продукт категории С2 и С1 можно приобрести по 86 и 90 рублей соответственно, а в "Пятёрочке" они доступны к покупке по цене 75 рублей.