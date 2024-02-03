Эксперты объяснили, кто виноват в росте цен на яйца÷

Яйца в России подорожали лишь отчасти по экономическим причинам, а больше — по ажиотажно-психологическим. Об этом телеканалу "360" рассказал бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. По его мнению, свою роль сыграла "вербальная интервенция".

Он объяснил, что государство поначалу объявило производителям яиц об обнулении пошлины на импорт, дав понять, что "гнать цену вверх" невыгодно, ведь конкуренты воспользуются ситуацией иначе. И это подействовало. Также эффект возымело указание ФАС более серьёзно заняться ценами, а ещё обращение к прокуратуре.

Говоря о не попавших на полки российских магазинов импортных яйцах, эксперт пояснил, что импортёры не стали бы рисковать и ввозить гигантское количество товара в страну во избежание разорения. Им нужно было прощупать рынок. В итоге они поняли, что цены в РФ ниже, чем импортёры могли бы предложить.

"Скорее всего, они небольшими партиями прощупывали рынок и поняли, что уровень цен здесь ниже, чем они могли предложить, а в убыток себе работать не стали", — предположил Холод.

По его словам, особого дохода импортёры не дождались, так как цены внутри страны довольно жёсткие. Поэтому объёмы привозных яиц в торговле были микроскопические. Что-то пришло из Азербайджана и Турции. Однако вместе с эффектом новогодних праздников это сработало: получилось сбить ажиотажный спрос и дать понять, что яиц хватит на всех. А когда спрос после новогодних праздников прошёл, цены начали откатываться до былого уровня. В итоге от этой "вербальной интервенции" выиграли только покупатели.

В свою очередь, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев подтвердил, что, по его данным, количество ввезённых в РФ яиц с момента обнуления пошлин — крайне незначительно. Эксперт также сообщил, что речь шла о пиар-акции по успокоению населения и информационному давлению на производителей этого товара.

По словам эксперта, затраты на яйца может снизить субсидирование государством инвестиционных средств на повышение создания кормов из местного сырья в РФ, а также создание спецлабораторий по производству генетических линий кур.

"Если государство возьмёт на себя обязательство по созданию двух этих типов производств, мы все будем в плюсе", — пояснил Корнеев.