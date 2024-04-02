ФАС начала проверку крупных торговых сетей из-за цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверку крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. <…> Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей "Перекрёсток", "Магнит", "Дикси", "Пятёрочка", "Лента", "О"Кей", "Метро", "Ашан" и прочих", — говорится в сообщении.

Служба намерена узнать, заключались ли антиконкурентные соглашения между ретейлерами. Кроме того, специалисты ведомства проверят цены на куриные яйца при закупках на тендерах и по долгосрочным соглашениям, а также сведения об объёмах закупки и реализации продукции. При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства÷ в отношении торговых сетей будут приняты соответствующие меры.