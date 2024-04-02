ФАС начала проверку крупных торговых сетей из-за цен на яйца
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверку крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. <…> Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей "Перекрёсток", "Магнит", "Дикси", "Пятёрочка", "Лента", "О"Кей", "Метро", "Ашан" и прочих", — говорится в сообщении.
Служба намерена узнать, заключались ли антиконкурентные соглашения между ретейлерами. Кроме того, специалисты ведомства проверят цены на куриные яйца при закупках на тендерах и по долгосрочным соглашениям, а также сведения об объёмах закупки и реализации продукции. При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства÷ в отношении торговых сетей будут приняты соответствующие меры.
Ведомство призвало участников рынка к "ответственному, социально ориентированному поведению и недопущению повышения цен без веских на то оснований.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, что спрос на яйца в стране начал резко расти, но правительство вовремя не сориентировалось, не открыв импорт. Таким образом, цены на продукт увеличились, хотя производство не сокращалось. Но уже 16 января стоимость куриных яиц у отечественных производителей стала снижаться, а в магазинах появился импортный товар. 24 января цены на яйца I и II категорий упали на 0,2–0,4%. В конце февраля глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что тенденция к снижению цен на этот продукт наметилась благодаря заключению ценовых соглашений с производителями и продавцами куриных яиц.
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