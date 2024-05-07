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7 мая, 14:08

Поваленные деревья, разбитые авто и оборванные кабели: Непогода бушует в нескольких регионах России

Непогода разбушевалась в Воронеже, Белгороде и Тульской области

Непогода бушует в Воронеже, Белгороде и Тульской области. Штормовой ветер вырывает деревья, сносит постройки и детские площадки — спасатели уже работают с последствиями разрушений.

Разгул стихии в Воронеже, Белгороде и Тульской области. Видео © Life.ru / Telegram / Блокнот Воронеж / Вести Воронеж / Жесть Белгород / Тула Жесть

Так, в нескольких районах Воронежа повалило деревья на дороги и припаркованные машины, у местного техникума снесло крышу, также оборваны кабели. В Тульской области есть покорёженные автомобили — судя по кадрам очевидцев, в них ветер впечатал что-то очень тяжёлое. А в Белгороде дерево повалило прямо на детскую площадку. О пострадавших информации пока нет.

Тем временем в Московский регион сегодня, 7 мая, пришли заморозки и выпал снег. Низкие температуры сохранятся до конца недели, а потом, медленно, но верно начнут расти, сообщают синоптики.

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Кадр из видео Life.ru

Наталья Исакова
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