Поваленные деревья, разбитые авто и оборванные кабели: Непогода бушует в нескольких регионах России
Непогода разбушевалась в Воронеже, Белгороде и Тульской области
Непогода бушует в Воронеже, Белгороде и Тульской области. Штормовой ветер вырывает деревья, сносит постройки и детские площадки — спасатели уже работают с последствиями разрушений.
Разгул стихии в Воронеже, Белгороде и Тульской области. Видео © Life.ru / Telegram / Блокнот Воронеж / Вести Воронеж / Жесть Белгород / Тула Жесть
Так, в нескольких районах Воронежа повалило деревья на дороги и припаркованные машины, у местного техникума снесло крышу, также оборваны кабели. В Тульской области есть покорёженные автомобили — судя по кадрам очевидцев, в них ветер впечатал что-то очень тяжёлое. А в Белгороде дерево повалило прямо на детскую площадку. О пострадавших информации пока нет.
Тем временем в Московский регион сегодня, 7 мая, пришли заморозки и выпал снег. Низкие температуры сохранятся до конца недели, а потом, медленно, но верно начнут расти, сообщают синоптики.
Кадр из видео Life.ru