Поваленные деревья, разбитые авто и оборванные кабели: Непогода бушует в нескольких регионах России

Так, в нескольких районах Воронежа повалило деревья на дороги и припаркованные машины, у местного техникума снесло крышу, также оборваны кабели. В Тульской области есть покорёженные автомобили — судя по кадрам очевидцев, в них ветер впечатал что-то очень тяжёлое. А в Белгороде дерево повалило прямо на детскую площадку. О пострадавших информации пока нет.