Синоптик рассказал, когда потеплеет в Москве и области

За ночь в столичном регионе выпало приличное количество осадков, при этом совсем скоро в Москву и область придёт потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Максимальное количество выпало в Серпухове — девять миллиметров. Причём днём в Серпухове выпало семь миллиметров, а ночью — девять миллиметров, то есть всего шестнадцать миллиметров. А я напомню, что норма майская составляет 61 миллиметр. То есть в Серпухове четверть месячной нормы выпала всего за один день", — отметил синоптик в беседе с RT.

По словам Вильфанда, вторая неделя мая выдастся очень холодной — температура ниже многолетних значений на восемь-десять градусов. То есть ночью столбики термометров опускаются даже ниже нуля. Потепления, до плюс четырнадцати градусов, стоит ждать ближе к выходным, прогнозирует метеоролог. При этом отклонение от нормы составит четыре-пять градусов.