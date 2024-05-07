"Сотворит невозможное": Гадалка раскрыла, о чём говорит аномальная погода во время инаугурации Путина

"Когда Владимир Владимирович заступает на новый срок и при этом идут изменения погодных условий, аномалии, это показатель глобальных перемен во всём мире... Чем холоднее в момент инаугурации президента погода, чем аномальнее она, тем спокойнее по энергетике и успешнее будет правление президента. Знак позитивных перемен, на самом деле он хороший, он говорит о том, что этот человек сотворит что-то невозможное, то есть какие-то чудесные перемены, какие-то глобальные изменения вообще общемировых структур", — говорит гадалка.