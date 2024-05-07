"Сотворит невозможное": Гадалка раскрыла, о чём говорит аномальная погода во время инаугурации Путина
Гадалка Миронова: Аномалия погоды во время инаугурации — вестник перемен в мире
Непогода в Москве в день инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая. Обложка © АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Изменение погоды во время инаугурации президента России Владимира Путина предвещает глобальные перемены в мире. Об этом в беседе с Life.ru рассказала экстрасенс и гадалка Дарья Миронова.
"Когда Владимир Владимирович заступает на новый срок и при этом идут изменения погодных условий, аномалии, это показатель глобальных перемен во всём мире... Чем холоднее в момент инаугурации президента погода, чем аномальнее она, тем спокойнее по энергетике и успешнее будет правление президента. Знак позитивных перемен, на самом деле он хороший, он говорит о том, что этот человек сотворит что-то невозможное, то есть какие-то чудесные перемены, какие-то глобальные изменения вообще общемировых структур", — говорит гадалка.
По словам экстрасенса, аномалия также доказывает, что российского лидера ведут высшие силы.
Собеседница Life.ru напомнила и о соответствующем поверье. Так, дождь и резкое похолодание во время сборов перед дальней дорогой предвещают прибыль, успех, процветание и благополучие.
Напомним, 7 мая погода серьёзно удивила москвичей. В городе выпал снег, а столбики термометров упали практически до нуля.
Как сообщал Life.ru, 7 мая Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента России. Затем глава государства принял участие в церемонии представления Президентского полка, а также посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.