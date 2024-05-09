"И каждый слушал и молчал о чём-то дорогом": На Дальнем Востоке прошли Парады Победы

Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне традиционно началось с Дальневосточного федерального округа. В честь 79-й годовщины этого памятного события в регионах состоялись торжественные Парады Победы.

Первый военный Парад Победы прошёл в Камчатском крае. В торжественном мероприятии в Петропавловске-Камчатском приняли участие ветераны, военные, активисты, а также жители и гости краевой столицы. С приветственным словом к ним обратился командующий войсками и силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев, выразив благодарность ветеранам ВОВ и камчатским бойцам-участникам специальной военной операции (СВО).









"Неразрывная связь поколений — наше огромное национальное достояние. В нём сила и достоинство России. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. Слава народу-победителю! За Россию! За наши доблестные Вооружённые Силы! С праздником! С Днём Великой Победы!", — сказал Юлдашев.

В Южно-Сахалинске в параде приняли участие свыше 750 человек. В их числе — военнослужащие областного армейского корпуса, представителей силовых структур, а также воспитанники патриотических организаций. Механизированную колонну на параде возглавила легендарная советская "Катюша". Кроме того, гости и жители регионального центра Сахалинской области увидели РСЗО "Ураган" и "Град", установки "Гиацинт-Б", бронетранспортёры БТР-80 и береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион".

В Южно-Сахалинске в параде приняли участие свыше 750 человек. Видео © Telegram / Лимаренко Brief

"У сегодняшних бойцов, отстаивающих свободу нашей страны, есть свои герои, победители Великой Отечественной войны. И именно на них они держат равнение. А это означает, что Победа вновь будет за нами! От всей души желаю здоровья, благополучия и всего самого светлого! С великим праздником!", — поздравил россиян губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Парад Победы во Владивостоке принимал командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина. Перед главной трибуной города торжественным маршем прошли более 1,6 тыс. человек, основная часть из которых — военнослужащие ТОФ. Парад открыли легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85, которые считаются символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Торжественный Парад Победы во Владивостоке. Видео © Telegram / Кожемяко | официально

Торжественный Парад состоялся и в другом городе Приморского края — Уссурийске, где торжественным маршем прошли 14 парадных расчётов. Во главе колонны стоял первый танк отечественной разработки МС – 1, а также боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша".

Самым масштабным на Дальнем Востоке по количеству участников и единиц техники стал военный Парад в Хабаровском крае. В этот памятный день по городу прошёл парадный расчет молодёжного объединения окружного казачьего общества Хабаровского края Уссурийского казачьего войска, сводная рота участников СВО, парадные расчёты отдельной гвардейской ордена Кутузова бригады специального назначения, парадный расчёт Клужской орденов Суворова и Кутузова третьей степени бригады управления ВВО, бригады и батальоны от МЧС, Росгвардии, ФСБ, других ведомств. Всего в составе расчётов было задействовано более 2,6 тыс. человек.









Затем выдвинулась военная техника, в состав которой вошли танки Т-34, ИС-3, установка ИСУ-152 "Зверобой" и БМ-13 "Катюша". Зрители также смогли увидеть и современные образцы вооружения: танки Т-80БВМ, Т-72Б, Т-72Б3, Т-62М1, колонну боевых машин пехоты БМП-2, БТР-82А, ракетный комплекс "Искандер-М", модернизированные реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Торнадо-Г".

В региональном центре Забайкальского края — Чите, Парад Победы принимал врио командующего гвардейской общевойсковой армии ВВО гвардии полковник Андрей Слободчиков. Шествие стартовало с выноса флага России и копии Знамени Победы военными роты почётного караула. Затем прошли парадные расчёты управления общевойсковой армии ВВО, окружного учебного центра, а также сводные парадные расчёты военнослужащих-женщин.







"Третий год мы празднуем День Великой Победы в военных условиях. Третий год наши воины, отцы, братья, сыновья на специальной военной операции. Наш край — воюющий мужественно, хладнокровно, жертвенно. Нам вновь нужна Победа. Одна Победа, снова одна на всех", — подчеркнул губернатор Забайкалья Александр Осипов.