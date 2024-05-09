Космонавты в День Победы призвали сохранять память о подвиге наших предков
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём Победы
Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днём Победы и призвали сохранять память о подвиге наших предков. Поздравление обнародовала пресс-служба "Роскосмоса".
Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин с борта МКС поздравили россиян с Днём Победы. Видео © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
Кононенко отметил, что с мая 1945 года прошло почти 80 лет, и с каждым годом свидетелей тех событий становится всё меньше. Поэтому сейчас особенно важно сохранять память о подвиге наших предков, передавая следующим поколениям знания об этой войне, унёсшей жизни десятков миллионов наших соотечественников.
"Сегодня мы благодарим и чтим тех, кто принёс нашей стране победу, освободив мир от нацизма. Тех, кто смог остановить врага, в том числе и ценой своей жизни. Тех, кто, пройдя все ужасы войны смог вернуться к мирной жизни и восстановить разрушенную страну. Благодаря их подвигу буквально через 16 лет наша страна смогла открыть человечеству космос", — подчеркнул Чуб.
Как заметил Гребёнкин, с орбиты Земли хорошо видно, насколько мала и хрупка наша планета. Он призвал помнить об этом и благодарить тех, кто совершил подвиг в Великой Отечественной войне.
"Давайте рассказывать об этих удивительных людях нашим детям, потому что человек бессмертен, пока жива память о нём. С праздником, друзья! С Днём Победы!", — поздравил космонавт.
Сегодня, 9 мая, в России отмечается День Победы. Ровно 79 лет назад закончилась Великая Отечественная война. В этот день во многих странах мира проходят праздничные мероприятия и акции, посвящённые этому знаменательному событию. В России военные парады состоятся в семи городах-героях и 18 российских регионах, где находятся штабы военных округов, а также флотов и общевойсковых армий. В Москве парад на Красной площади начнётся в 10:00. По традиции его в прямом эфире покажут по телевидению.
Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"