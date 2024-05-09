Космонавты в День Победы призвали сохранять память о подвиге наших предков

Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днём Победы и призвали сохранять память о подвиге наших предков. Поздравление обнародовала пресс-служба "Роскосмоса".

Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин с борта МКС поздравили россиян с Днём Победы. Видео © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Кононенко отметил, что с мая 1945 года прошло почти 80 лет, и с каждым годом свидетелей тех событий становится всё меньше. Поэтому сейчас особенно важно сохранять память о подвиге наших предков, передавая следующим поколениям знания об этой войне, унёсшей жизни десятков миллионов наших соотечественников.

"Сегодня мы благодарим и чтим тех, кто принёс нашей стране победу, освободив мир от нацизма. Тех, кто смог остановить врага, в том числе и ценой своей жизни. Тех, кто, пройдя все ужасы войны смог вернуться к мирной жизни и восстановить разрушенную страну. Благодаря их подвигу буквально через 16 лет наша страна смогла открыть человечеству космос", — подчеркнул Чуб.

Как заметил Гребёнкин, с орбиты Земли хорошо видно, насколько мала и хрупка наша планета. Он призвал помнить об этом и благодарить тех, кто совершил подвиг в Великой Отечественной войне.

"Давайте рассказывать об этих удивительных людях нашим детям, потому что человек бессмертен, пока жива память о нём. С праздником, друзья! С Днём Победы!", — поздравил космонавт.