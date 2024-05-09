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9 мая, 07:21

Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником

Президент России Владимир Путин с трибуны на Красной площади поздравил с Днём Победы участников и гостей парада, товарищей солдат и матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, офицеров, бойцов, командиров, фронтовиков, героев специальной военной операции.

"Поздравляю вас с Днём Победы, нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником", — отметил глава государства.

Ранее в Москве начался торжественный парад, посвящённый 79-й годовщине Великой Победы. В нём примут участие более девяти тысяч человек и около 75 единиц вооружения и военной техники. Ожидается, что во время парада могут представить новую самоходно-артиллерийскую установку "Коалиция".

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Марина Калегина
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