На Парад Победы в Москве взяли шпица Лукашенко Умку
На Параде Победы в Москве присутствует необычный гость — это любимая собака президента Белоруссии Александра Лукашенко, шпиц Умка. Life.ru снял его на видео.
На Парад Победы в Москве взяли шпица Лукашенко Умку. Видео © Life.ru
Умка уже не первый раз на трибуне на Красной площади.
Умка — спутник Лукашенко практически на всех его мероприятиях. Впервые шпиц появился вместе с президентом Белоруссии 25 апреля 2020 года во время поездки на субботник в Гомельскую область. После пса заметили на интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде. Шпиц был рядом с президентом Белорусии на крещенских купаниях, на саммите ОДКБ, на трибунах болел за команду Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в хоккейном матче в Санкт-Петербурге. Кроме того, пёс сопровождал политика в рабочей поездке в Северную столицу в октябре 2022-го. Пушистый белоснежный питомец успел стать любимцем публики.
Life.ru / Павел Баранов