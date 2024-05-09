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9 мая, 07:05

На Парад Победы в Москве взяли шпица Лукашенко Умку

На Параде Победы в Москве присутствует необычный гость — это любимая собака президента Белоруссии Александра Лукашенко, шпиц Умка. Life.ru снял его на видео.

На Парад Победы в Москве взяли шпица Лукашенко Умку. Видео © Life.ru

Умка уже не первый раз на трибуне на Красной площади.

Лукашенко взял на военное совещание своего пса Умку, который стал очень большим
Лукашенко взял на военное совещание своего пса Умку, который стал очень большим

Умка — спутник Лукашенко практически на всех его мероприятиях. Впервые шпиц появился вместе с президентом Белоруссии 25 апреля 2020 года во время поездки на субботник в Гомельскую область. После пса заметили на интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде. Шпиц был рядом с президентом Белорусии на крещенских купаниях, на саммите ОДКБ, на трибунах болел за команду Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в хоккейном матче в Санкт-Петербурге. Кроме того, пёс сопровождал политика в рабочей поездке в Северную столицу в октябре 2022-го. Пушистый белоснежный питомец успел стать любимцем публики.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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