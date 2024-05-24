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23 мая, 22:08

Путин озвучил темы, которые планирует обсудить с Лукашенко в Белоруссии

Путин пообещал обсудить с Лукашенко вопросы безопасности и ядерных учений в РФ

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Национальном аэропорту Минска. Обложка © ТАСС / Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Национальном аэропорту Минска. Обложка © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин планирует во время визита в Белоруссию обсудить с Александром Лукашенко темы безопасности и ядерных учений в РФ, в которых примут участие белорусские военные. Такие планы он озвучил во время встречи с коллегой в аэропорту Минска.

"Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях", — заявил Путин.

Глава российского государства отметил, что многое в белорусско-российских отношениях уже было сделано членами правительства обеих стран. По словам Путина, сейчас всё складывается благополучно и стабильно.

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Напомним, Путин вечером 23 мая прибыл в Белоруссию с официальным визитом. Самолёт главы российского государства совершил посадку в Национальном аэропорту Минск. Визит российского лидера продлится два дня.

Анатолий Симоненко
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