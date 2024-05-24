Путин озвучил темы, которые планирует обсудить с Лукашенко в Белоруссии

Президент России Владимир Путин планирует во время визита в Белоруссию обсудить с Александром Лукашенко темы безопасности и ядерных учений в РФ, в которых примут участие белорусские военные. Такие планы он озвучил во время встречи с коллегой в аэропорту Минска.

"Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях", — заявил Путин.

Глава российского государства отметил, что многое в белорусско-российских отношениях уже было сделано членами правительства обеих стран. По словам Путина, сейчас всё складывается благополучно и стабильно.