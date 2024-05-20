Лукашенко поручил решительно пресекать работу в Белоруссии иностранных спецслужб
Александр Лукашенко поручил решительно пресекать деятельность на территории Белоруссии иностранных спецслужб. Заявление прозвучало в понедельник, 20 мая, на совещании по кадровым решениям в структуре органов госбезопасности.
"Нашему государству вашими руками и умом надо вовремя вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции", — отметил белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что профильные ведомства, занимаясь разведкой и контрразведкой, не должны забывать о внутренних проблемах, с которыми нужно бороться. В частности, Комитет госбезопасности, по его мнению, должен оперативно реагировать на коррупцию и возможные попытки "крышевания" и "мышкования".
Напомним, что ещё в прошлом году Лукашенко заявил о задержании более 30 пособников иностранных спецслужб в Белоруссии и призвал всех ответственных усилить работу по противодействию диверсантам. Белорусский лидер отмечал, что на Западе хотят разорвать единство России и Белоруссии, поэтому у Москвы и Минска в ближайшее время "спокойной жизни не будет".
Пресс-служба президента Белоруссии