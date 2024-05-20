Лукашенко поручил решительно пресекать работу в Белоруссии иностранных спецслужб

Александр Лукашенко поручил решительно пресекать деятельность на территории Белоруссии иностранных спецслужб. Заявление прозвучало в понедельник, 20 мая, на совещании по кадровым решениям в структуре органов госбезопасности.

"Нашему государству вашими руками и умом надо вовремя вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции", — отметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что профильные ведомства, занимаясь разведкой и контрразведкой, не должны забывать о внутренних проблемах, с которыми нужно бороться. В частности, Комитет госбезопасности, по его мнению, должен оперативно реагировать на коррупцию и возможные попытки "крышевания" и "мышкования".