ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 09:59

Лукашенко заявил о задержании более 30 пособников иностранных спецслужб в Белоруссии

Более 30 пособников зарубежных спецслужб уже были задержаны органами правопорядка в Белоруссии. Об этом сообщил глава республики Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

По его словам, совсем недавно силовики задержали террориста, "который работал под крышей — по указке и наводке — и выполнял задание Службы безопасности Украины" (СБУ).

"И самое главное, что меня больше всего возмущает, — мы задержали уже больше 30 пособников. Они <…> настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе, помогают совершать противоправные действия и теракты на собственной земле", — заявил Лукашенко.

Такие граждане — "отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы", заключил глава Белоруссии.

Операция "Дилетант": Почему Запад принёс в жертву в Петербурге оппозиционерку

Операция "Дилетант": Почему Запад принёс в жертву в Петербурге оппозиционерку

Тем временем фигурантам уголовного дела о теракте в отношении российского военного самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском может грозить высшая мера наказания — смертная казнь. В КГБ Белоруссии уточнили, что всем участникам предъявлено обвинение по статье "Акт терроризма, совершённый организованной группой".

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / APAimages

Ирина Фальке
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров