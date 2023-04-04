Лукашенко заявил о задержании более 30 пособников иностранных спецслужб в Белоруссии
Более 30 пособников зарубежных спецслужб уже были задержаны органами правопорядка в Белоруссии. Об этом сообщил глава республики Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.
По его словам, совсем недавно силовики задержали террориста, "который работал под крышей — по указке и наводке — и выполнял задание Службы безопасности Украины" (СБУ).
"И самое главное, что меня больше всего возмущает, — мы задержали уже больше 30 пособников. Они <…> настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе, помогают совершать противоправные действия и теракты на собственной земле", — заявил Лукашенко.
Такие граждане — "отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы", заключил глава Белоруссии.
Тем временем фигурантам уголовного дела о теракте в отношении российского военного самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском может грозить высшая мера наказания — смертная казнь. В КГБ Белоруссии уточнили, что всем участникам предъявлено обвинение по статье "Акт терроризма, совершённый организованной группой".
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