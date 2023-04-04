Лукашенко заявил о задержании более 30 пособников иностранных спецслужб в Белоруссии

Более 30 пособников зарубежных спецслужб уже были задержаны органами правопорядка в Белоруссии. Об этом сообщил глава республики Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

По его словам, совсем недавно силовики задержали террориста, "который работал под крышей — по указке и наводке — и выполнял задание Службы безопасности Украины" (СБУ).

"И самое главное, что меня больше всего возмущает, — мы задержали уже больше 30 пособников. Они <…> настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе, помогают совершать противоправные действия и теракты на собственной земле", — заявил Лукашенко.

Такие граждане — "отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы", заключил глава Белоруссии.