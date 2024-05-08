В МИД Белоруссии заявили о зависти Запада из-за союза Москвы и Минска
Глава МИД Белоруссии Алейник: Запад желает вбить клин между Москвой и Минском
Союз России и Белоруссии вызывает у Запада зависть настолько, что последний желает "вбить клин" в эти отношения, рассказал РИА "Новости" глава белорусского МИД Сергей Алейник.
По его словам, союз между РФ и Белоруссией уникален. Он затрагивает почти все области жизнедеятельности общества и государства, является многофункциональным и вбирающим в себя все отрасли экономики и гуманитарные области.
Дипломат обратил внимание на то, что кто-то присматривается к этому союзу, а кто-то открыто заявляет, что хочет вбить клин в эти отношения и стратегически их разорвать.
"Об этом наглядно свидетельствуют публичные заявления многих политиков. Например, я думаю, что вы слышали соответствующие заявления из уст бывшего советника по национальной безопасности США господина Болтона", — подчеркнул Алейник.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко подчеркнул, что экономические отношения России и Белоруссии динамично развиваются, с каждым годом улучшая показатели. Кроме того, глава государства отметил, что продолжает развиваться диверсификация, расти кооперация и взаимная дополняемость между странами.
Shutterstock / FOTODOM