В Минске успокоили прибалтов: Россия и Белоруссия не планируют нападать СБ Белоруссии: Минск и Москва не планируют нападать на Польшу или Прибалтику 26 апреля, 07:14 Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", 2021 год. Обложка © ТАСС / Zuma

Россия и Белоруссия не планируют нападать на Польшу или Прибалтику, такие заявления не имеют оснований. Об этом сообщил первый заместитель госсекретаря Совбеза Союзной республики Павел Муравейко.

"Никто не собирается делать какие-то преднамеренные шаги для того, чтобы нарушить суверенитет и целостность этих стран", — сказал он в беседе с ТАСС.

Чиновник отметил, что пока таким агрессивным выпадам подвергаются сами Белоруссия и Россия. Он указал на санкции, закрытые границы, строительство на ней забора и содержание на прилегающей территории боевых частей, а не только пограничников.

А вот страны Прибалтики, похоже, строят более агрессивные планы. Так, накануне Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии сообщил о предотвращении ударов беспилотниками с территории Литвы по Минску.

Авторы Матвей Константинов