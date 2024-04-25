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25 апреля, 11:53

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении ударов дронами из Литвы по Минску

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии совместно с другими силовыми ведомствами предотвратил нанесение ударов беспилотниками с территории Литвы по Минску. Об этом сообщил глава ведомства Иван Тертель.

"Комитет государственной безопасности <...> в последнее время провёл ряд острых чекистских мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах", — сказал он.

По словам Тертеля, силовики продолжают работу в этом направлении, однако общественности пока не могут представить детальную информацию.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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