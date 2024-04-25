КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении ударов дронами из Литвы по Минску
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии совместно с другими силовыми ведомствами предотвратил нанесение ударов беспилотниками с территории Литвы по Минску. Об этом сообщил глава ведомства Иван Тертель.
"Комитет государственной безопасности <...> в последнее время провёл ряд острых чекистских мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах", — сказал он.
По словам Тертеля, силовики продолжают работу в этом направлении, однако общественности пока не могут представить детальную информацию.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о высокой вероятности вооружённых провокаций на границе с Белоруссией. По его словам, недалеко от рубежей Союзной республики находятся около 120 тысяч украинских военнослужащих.
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