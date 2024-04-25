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25 апреля, 10:26

Лукашенко заявил, что Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения

Лукашенко: Польша и Прибалтика отдали свои земли для атаки на восток

Александр Лукашенко. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Александр Лукашенко. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Польша и страны Прибалтики упрекали Белоруссию в размещении у себя российского ядерного оружия, однако сами они отдали свои территории для последующей атаки на восток. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.

"Они нас всё время упрекали в том, что мы разместили ядерное оружие на территории Беларуси. Значит, мы будем подвергнуты первому удару, если произойдёт столкновение. А сами Польша и Прибалтика вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью уничтожить и создать там опорные пункты для атаки на восток", — сказал он.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украина прекратит своё существование, если в ближайшее время не согласится на переговоры. По словам белорусского лидера, Незалежной и её народу нужен мир.

Матвей Константинов
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