Лукашенко заявил, что Польша и Прибалтика отдали себя для уничтожения

Польша и страны Прибалтики упрекали Белоруссию в размещении у себя российского ядерного оружия, однако сами они отдали свои территории для последующей атаки на восток. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.

"Они нас всё время упрекали в том, что мы разместили ядерное оружие на территории Беларуси. Значит, мы будем подвергнуты первому удару, если произойдёт столкновение. А сами Польша и Прибалтика вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью уничтожить и создать там опорные пункты для атаки на восток", — сказал он.