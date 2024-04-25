"Некоторый цугцванг": Лукашенко счёл патовой ситуацию на фронте на Украине

На украинском фронте в настоящее время складывается патовая ситуация. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, ВС России освободили несколько населённых пунктов на Украине, но это "очень медленное продвижение".

"Что касается самого фронта — идут очень тяжёлые бои. Россия медленно... но каждый день, каждые сутки продвигается... Образовался, как у нас в народе говорят, некоторый цугцванг. Ни они, украинцы, ни россияне. Да, движение есть, но не такое, как хотелось бы. Патовая ситуация", — указал глава республики на Всебелорусском народном собрании.

Лукашенко дополнил, что сейчас складывается самая удобная ситуация для заключения мира. Также он назвал бегство здравомыслящих украинцев из своей страны свидетельством того, что Украине нужен мир.